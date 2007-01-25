عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که مخالفان اگر می خواستند از همان روزهای اول اعتصاب می توانستند دولت غیر قانونی فواد سنیوره را سرنگون کنند.



- شبکه العربیه به نقل از آنچه منابع آگاه خود نامید، ادعا کرد که علت بازگشت آرامش به لبنان، دخالت عربستان و درخواست این کشور از ایران برای متقاعد کردن حزب الله به پایان دادن اعتصابات بود.



- وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش 770 میلیون دلار برای حمایت از دولت فواد سنیوره اختصاص می دهد.



- هواپیمای ربوده شده خطوط هوایی سودان به این کشور بازگردانده شد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد.



- پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تاکید کرد که جنگ با تروریسم آمریکا در افغانستان بدون مشارکت و همکاری پاکستان موفقیت آمیز نخواهد بود.



- آمریکا دومین حمله هوایی جنگنده های خود به سومالی را تایید کرد.



- فرانسه تعهد داد مبلغ نیم میلیارد دلار در قالب تسهیلات به لبنان برای خروج از بحران اقتصادی آن کمک کند.



- کمیته امور خارجی سنا قانونی را در محکومیت طرح بوش برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق تصویب کرد.



- دولت آمریکا مدعی شد که مدارکی دال بر دخالت ایران در عراق در اختیار دارد؛ دولت بوش ادعا کرد که به زودی دلایل و شواهد بیشتری درباره شبکه های ایرانی در عراق افشا خواهد کرد.



- ارتش آمریکا از کشته شدن دو تفنگدار دریایی خود در استان الانبار عراق خبر داد.



- تونی بلر نخست وزیر انگلیس با درخواست مخالفان برای ایجاد جدول زمان بندی شده برای خروج نظامیان انگلیسی از عراق به صورت تدریجی مخالفت کرد.



- ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت جلوگیری ازدستیابی ایران به فناوری هسته ای تاکید کرد.



- موشه کاتساف اتهامات وارده علیه وی مبنی بر داشتن فساد جنسی و درخواستها برای استعفای خود را رد کرد.



- پرویز هر گونه کمک دستگاههای اطلاعاتی پاکستان یا هر دستگاه دیگر این کشور به فعالان طالبان و القاعده را تکذیب کرد.

- در جریان دیدار وزیر دفاع روسیه از هند، قرارداد همکاری در زمینه نظامی و قرارداد خرید سلاح میان طرفین امضا شد.