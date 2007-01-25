  1. بین الملل
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۸۵، ۸:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به این شرح است:

- سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که مخالفان اگر می خواستند از همان روزهای اول اعتصاب می توانستند دولت غیر قانونی فواد سنیوره را سرنگون کنند.

- شبکه العربیه به نقل از آنچه منابع آگاه خود نامید، ادعا کرد که علت بازگشت آرامش به لبنان، دخالت عربستان و درخواست این کشور از ایران برای متقاعد کردن حزب الله به پایان دادن اعتصابات بود.

- وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش 770 میلیون دلار برای حمایت از دولت فواد سنیوره اختصاص می دهد.

- هواپیمای ربوده شده خطوط هوایی سودان به این کشور بازگردانده شد و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شد.

- پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان تاکید کرد که جنگ با تروریسم آمریکا در افغانستان بدون مشارکت و همکاری پاکستان موفقیت آمیز نخواهد بود.

- آمریکا دومین حمله هوایی جنگنده های خود به سومالی را تایید کرد.

- فرانسه تعهد داد مبلغ نیم میلیارد دلار در قالب تسهیلات به لبنان برای خروج از بحران اقتصادی آن کمک کند.

- کمیته امور خارجی سنا قانونی را در محکومیت طرح بوش برای اعزام نیروهای بیشتر به عراق تصویب کرد.

- دولت آمریکا مدعی شد که مدارکی دال بر دخالت ایران در عراق در اختیار دارد؛ دولت بوش ادعا کرد که به زودی دلایل و شواهد بیشتری درباره شبکه های ایرانی در عراق افشا خواهد کرد.

- ارتش آمریکا از کشته شدن دو تفنگدار دریایی خود در استان الانبار عراق خبر داد.

- تونی بلر نخست وزیر انگلیس با درخواست مخالفان برای ایجاد جدول زمان بندی شده برای خروج نظامیان انگلیسی از عراق به صورت تدریجی مخالفت کرد.

- ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت جلوگیری ازدستیابی ایران به فناوری هسته ای تاکید کرد.

- موشه کاتساف اتهامات وارده علیه وی مبنی بر داشتن فساد جنسی و درخواستها برای استعفای خود را رد کرد.

- پرویز هر گونه کمک دستگاههای اطلاعاتی پاکستان یا هر دستگاه دیگر این کشور به فعالان طالبان و القاعده را تکذیب کرد.

- در جریان دیدار وزیر دفاع روسیه از هند، قرارداد همکاری در زمینه نظامی و قرارداد خرید سلاح میان طرفین امضا شد.

کد مطلب 439560

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها