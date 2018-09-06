احتمال برگزاری نشست سران ترکیه، روسیه، آلمان وفرانسه درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یوری اوشاکف» مشاور سیاست خارجی کرملین با اشاره به احتمال دیدار سران کشورهای روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان در خصوص سوریه در شهر استانبول اعلام کرد: پیشنهاد پیشین ترکیه در این باره از سوی سران این کشورها در حال بررسی است.

یوری اوشاکف مشاور سیاست خارجی روسیه در مصاحبه با خبرنگاران اضافه کرد: پیش از این سران کشورها به توافقی قطعی در این خصوص نرسیده بودند؛ ولی اکنون مجددا درباره برگزاری آن رایزنی می کنند.

یوری اوشاکف ادامه داد: در آینده ای نزدیک، احتمالا در ۱۰ روز آینده با همکارانم در این خصوص تماس برقرار خواهم کرد.

وی درباره زمان و مکان برگزاری نشست سران گفت: به نظر من هر ۴ کشور درباره استانبول توافق دارند ولی زمان آن هنوز معلوم نیست و رایزنی ها در این خصوص ادامه دارد.