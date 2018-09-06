مشکلات و نارسایی های حوزه بهداشتی ایلام رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات و چالش های حوزه بهداشت استان اظهار داشت: :پزشکان حوزه بهداشت باید به گونه‌ای عمل کند که دیدگاه جامع‌نگری را پر رنگ تر از جنبه درمانگر نهادینه کنند زیرا درمان بخشی از کار ما است.

رئیسی ادامه داد: پس از احصاء مشکلات و نارسایی ها در وزارت بهداشت، راهکارهایی برای آنان ارائه می شود و برای حصول اطمینان از انجام برنامه ها قطعاً با پیگیری‌های موثر و هدفمندی دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: بازدید از زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات حوزه بهداشت استان ایلام فرصتی را فراهم کرده که مشکلات، نارسایی ها و نیازمندیها شناسایی شود و با هم اندیشی و خرد جمعی در راه رفع آنان بتوان گام‌های موثری برداشت.

وی بیان کرد: استان ایلام یکی از مناطق محروم کشور است که قطعاً مشکلات خاص خود را دارد و بازدیدهای میدانی انجام شده شناخت بیشتری از چالش ها و نیازمندی های استان را به همراه دارد.

رئیس افزود: پزشکان مراکز بهداشتی درمانی و خانواده وظایف و رسالتی مهم شامل خدمات ویزیت، مراقبت های فشار خون و دیابت و ارجاع بیماران به مراکز درمانی را دارا هستند که اگر در این زمینه موفقیتی حاصل شود، به سلامت جامعه کمک شایانی کرده اند.