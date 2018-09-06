بازارچه های محله ای در گرگان با مشارکت شهروندان ایجاد می شود

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ایجاد اشتغال، کارآفرینی و افزایش کسب و کارهای خرد و همچنین دسترسی آسان شهروندان، بازارچه های محله ای در نقاط مختلف گرگان ایجاد می شود.

وی با اشاره به این که ایجاد بازارچه های محله ای در نقاط پرجمعیت شهر در اولویت قرار دارد، افزود: هر یک از شهروندان که زمین بالای ۳۰۰ متر دارند، می توانند در ایجاد این بازارچه های محله ای با شهرداری گرگان مشارکت کنند.

شهردار گرگان با بیان این که شهرداری گرگان آمادگی دارد در قالب مشارکت و واگذاری این طرح را اجرا کند، ادامه داد: با اجرای این طرح، در صدد فراهم کردن زمینه دسترسی آسان شهروندان به مایحتاج روزمره و کاهش رفت و آمدهای غیرضروری و همچنین کاهش ترافیک هستیم.

وی با اشاره به این که هم اکنون در کوی علیمحمدی و استاندارد بازارچه محله ای دائر است، تاکید کرد: شهرداری گرگان آمادگی دارد در راستای ساماندهی مشاغل شهری، در ایجاد بازارچه های محله ای، عرضه میوه و تره بار، روز بازارها، بازارچه های مشاغل خانگی و صنایع دستی و همچنین احداث مجتمع های صنفی و خدماتی با شهروندان مشارکت کند.

دادبود با تاکید بر این که افزایش میزان رضایتمندی، رفاه حال شهروندان، محله محوری و جذب مشارکت حداکثری شهروندان در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری گرگان در این دوره تلاش دارد از ظرفیت سرمایه گذاران و بخش خصوصی در توسعه و آبادانی شهرمان بهره ببرد و تاکنون موفق شده بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه را در هیئت سرمایه گذاری شهرداری گرگان مورد بررسی قرار دهد.