۵ حلقه چاه کم بازده کشاورزی خراسان جنوبی مسدود شد

حسین امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور کنترل و کند کردن آفت سطح آب سفره های زیرزمینی اقداماتی از جمله جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز، پر کردن چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز از طریق پایش مداوم منابع آبی استان امری لازم و جدی است.

وی بیان کرد: در این راستا شرکت آب منطقه ای اقدام به استفاده از خدمات ۱۶ گروه گشت و نظارت آب های زیر زمینی کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده با استفاده از اعتبارات تکمیل و تجهیز شبکه اندازه گیری آب های زیرزمینی، عنوان داشت: با توجه به این اقدامات در حال حاضر شبکه اندازه گیری آب های زیرزمینی شامل ۱۷ هزار و ۷۸۷ متر چاه اکتشافی و ۱۱ هزار و ۴۲ متر پیزومتر است.

حفر ۵۰۰ متر چاه اکتشافی

امامی با بیان اینکه نیاز استان برای تکمیل شبکه سنجش آب زیرزمینی ۱۳ هزار و ۴۰۰ متر چاه اکتشافی و ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر پیزومتر است، بیان داشت: با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در طرح احیاء و تعدل بخشی منابع آبی امسال ۵۰۰ متر چاه اکتشافی و یک هزار و ۵۰۰ متر پیزومتر در محدوده های مطالعاتی استان حفر می شود.

وی همچنین به طرح خرید چاه های کشاورزی کم بازده برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود: در این طرح نیز تاکنون پنج حلقه چاه در شهرستان های استان خریداری و مسدود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اضافه کرد: با اجرای این امر از برداشت سالانه ۱.۳ میلیون متر مکعب از آب های زیرزمینی جلوگیری شده است.

امامی یادآور شد: خربید چاه های کشاورزی و تغییر نوع مصرف به صنعت نیز در دستور کار شرکت برای تأمین آب مورد نیاز متقاضیان بخش صنعت استان قرار دارد.