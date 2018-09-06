به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر اقتصاد و دارایی چهارشنبه شب در مراسم بهره برداری از اولین دستگاه اندوسونوگرافی جنوب‌شرق اظهار داشت: اگر در کار اخلاص وجود داشته باشد کار پیش می‌رود و این خدمت بزرگ نشان می‌دهد تلاش زیادی در این زمینه شده است.

حجت‌الاسلام لطف الله ثقفی بیان کرد: اگر بخواهید در این شهرستان منتظر باشید حرکتی از طرف دولت اتفاق افتد به دلیل بعضی اولویت‌هایی که در اقصی‌نقاط کشور وجود دارد شاید موفق نشوید؛ بنابراین در این شهرستان این حرکت نشان می‌دهد که تلاش شده و هزینه‌ها از طریقی تهیه شده است.

مشاور وزیر و مدیر امور ایثارگران وزارت اقتصاد با اشاره به بحث مالیات ارزش‌افزوده و ماده ۱۷۲ گفت: گاهی دست و بال متولیان امور مالیاتی بسته است.

وی افزود: در سازمان امور مالیاتی مشکلات زیادی وجود دارد اما این گام بزرگی بود که برای راه‌اندازی این دستگاه برداشته شده و نباید به همین بسنده کرد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان نیز در این مراسم گفت: بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان دارای بخشهای مختلف است و یکی از بیمارستانهای ارجاعی استان به شمار می رود که برای انجام کار فوق‌تخصصی نیاز به تجهیزات پیشرفته‌تری داشتیم.

علی اسماعیلی‌ندیمی تصریح کرد: در این خصوص سرفصل جدیدی از همکاری مشترک اداره امور مالیاتی، بخش خصوصی و سایر کسانی که همکاری کردند انجام شد.

وی عنوان کرد: مرکز کوهورت علوم‌پزشکی رفسنجان مطالعه ۱۰ ساله روی کارکنان مس را انجام می‌شود تا میزان اثر آلایندگی بر سلامت این کارکنان مشخص شود که این مطالعه از اول شهریورماه آغاز شده است.

وی بیان کرد: برای اولین‌بار ارتباط خوبی بین بخش درمان، صنعت و پژوهش برقرار شد اما انتظار و توقع بیشتری از مس است از این جهت که بسیاری از بیماران آن نیازمند کار درمانی هستند غیرقابل اجتناب است که ما سرویس‌دهی می‌کنیم و هزینه های مس کاهش می یابد.