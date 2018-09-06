طرح ویژه نظارتی ماه های محرم و مهر در ورامین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شیرکوند صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و همچنین نوسانات بازار، فصل شروع سال تحصیلی ۹۸-۹۷ می تواند تحت تأثیر طمع برخی سودجویان قرار بگیرد یا عده ای بدون نصب اتیکت و ارائه فاکتور، قیمت های دلخواهشان را به مردم تحمیل کنند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، بازرسان نهادهای نظارتی مانند کمیسیون نظارت، اداره صمت، اتاق اصناف و خود اتحادیه های مرتبط تمام تلاششان را خواهند کرد تا حقی از مردم و به خصوص قشر ضعیف جامعه پایمال نشود.

رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین صنوف لوازم التحریر، نوشت افزار و کتابفروشی ها، کیف و کفش و پوشاک را سه صنف اصلی مورد بازرسی ایام فرارسیدن ماه مهر عنوان کرد و گفت: در مورد ایام ماه محرم و در راستای نیازهای مردم خداجو و هیئات مذهبی در بحث پذیرایی از عزاداران و نذورات نیز نظارت های ویژه ای بر صنوف مرتبط مانند خوار و بار، ظروف یکبار مصرف، مواد پروتئینی و... اعمال خواهد شد.

وی تأکید کرد: مردم نیز علاوه بر نظارت و بازرسی های مستمر نهادهای مختلف می توانند گزارش تخلفات احتمالی را به نهادهای ذی ربط ارائه دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد و حق مردم گرفته شود.

وی تلفن ستاد خبری ۱۲۴، تلفن های ۳۶۲۴۳۰۳۳ – ۳۶۲۴۴۰۳۳ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین و تلفن های ۳۶۲۵۲۵۰۱ – ۳۶۲۵۰۰۵۵ اتاق اصناف شهرستان ورامین را اعلام کرد و افزود: مردم درصورت مشاهده هرگونه تخلف کسبه می توانند با شماره های ذکر شده تماس بگیرند یا با مراجعه و تماس با اتحادیه های مرتبط در پی احقاق حق خود باشند.