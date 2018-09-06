وزیر خارجه آلمان به ابراز نگرانی درباره اوضاع ادلب پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در جریان نشست خبری مشترک با مولود چاووش‌ اوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا در آستانه شکست تروریست‌ها در سوریه اعلام کرد: باید به افرادی که از ادلب فرار خواهند کرد، کمک کرد. درباره ارائه این کمک ها نیز مذاکره کردیم.

وزیر خارجه آلمان درباره تحولات سوریه ادامه داد: ما نیز نگران هستیم. درباره ارائه کمک به این منطقه (ادلب) گفتگو کردیم.

وی در ادامه افزود: میان ترکیه و آلمان در سال‌ های اخیر سوء تفاهم‌ هایی ایجاد شده است. در دیدارهای خود این مسائل را نیز مورد بحث قرار دادیم.

این در حالی است که در آستانه آغاز احتمالی عملیات آزادسازی ادلب در سوریه از اشغال تروریست های مورد حمایت غرب، دیدارهای مقامات آمریکایی در منطقه افزایش داشته است. در همین راستا، نیروی هوایی روسیه نیز اخیراً برخی مواضع تروریست ها در اطراف ادلب را هدف قرار داده است.

به گزارش مهر، هرگاه ارتش سوریه عرصه را بر تروریست های متجاوز در اراضی این کشور تنگ می کند، کشورهای غربی به بهانه هایی از قبیل حمله شیمیایی، تلفات انسانی و غیره تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از مقابله دمشق با تروریست های اجاره ای آنها به کار می گیرند.