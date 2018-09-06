۳۷ پروژه بهداشتی و درمانی استان ایلام نیازمند اعتبار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم همتی عصر چهارشنبه در جلسه چالش های حوزه بهداشت و درمان ایلام اظهار داشت: در روزهای اخیر ۱۰ پروژه بهداشتی درمانی در سطح استان به بهره برداری رسید و در حال حاضر نیز ۳۷ پروژه بهداشتی درمانی دیگر در استان غیر فعال مانده که عنایت ویژه مسئولان وزارت بهداشت را در این راستا طلب می‌کند.

وی افزود: زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان در مقایسه با گذشته تفاوت چندانی نداشته، هم اکنون تمام تلاش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی برای جذب اعتبارات و فعال کردن پروژه های غیر فعال و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی صرف می شود.

وی تصریح کرد: در سطح وزارت بهداشت و در سطح کشور برای اخذ اعتبارات و مساعدتها با مسئولان ارشد کشوری رایزنی‌هایی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان ایلام در مقایسه با سایر استانها به واسطه محرومیت در تمامی حوزه‌ها از جمله بهداشت و درمان نیازمند توجه ویژه مسئولان ارشد کشوری و وزارت بهداشت است، ادامه داد: این استان در حوزه سلامت و در قالب طرح تحول نظام سلامت از تعداد ۲۶ هزار تخت بیمارستانی در کشور متاسفانه بهره و نصیب این نداشته است.

وی با اشاره به آمادگی دانشگاه علوم پزشکی برای ایام اربعین، گفت:این همایش عظیم نمایشی از قدرت اسلام و مذهب تشیع است که استان ایلام افتخار دارد میزبانی زائران بارگاه مقدس و ملکوتی امام حسین(ع) در اربعین حسینی باشد.

وی اضافه کرد: در این ایام جمعیت میلیونی زائران از استان ایلام جهت عرض ارادت به ائمه اطهار(ع) به کشور عراق سفر می‌کنند که تأمین سلامت آنان بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و قطعاً این جمعیت عظیم نیازمند توسعه زیرساخت ها، تجهیزات و امکانات بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات به آنان است.