کمک 770 میلیون دلاری آمریکا به دولت سنیوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"کاندولیزا رایس" پیش از عزیمت به فرانسه برای شرکت در کنفرانس پاریس به منظور بازسازی لبنان در جمع خبرنگاران همچنین تصریح کرد: این مبلغ تقریباً سه برابر چیزی است که سال گذشته وعده آن را داده بودیم .

اتحادیه اروپا نیز پیش از آغاز این کنفرانس از کمک 1 میلیارد دلاری به بازسازی لبنان خبر داده بود .

این در حالی است که " خوزه مانوئل باروسو " رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی حمایت خود را از روند اصلاحات در لبنان به ریاست سنیوره اعلام کرده بود .

کنفرانس بازسازی لبنان امروز در پاریس برگزار می شود .



این در حالی است که امیل لحود رئیس جمهوری لبنان درباره موفقیت کنفرانس پاریس سه به سبب حضور نداشتن نمایندگان طیف گسترده ای از ملت لبنان در دولت کنونی ابراز تردید کرده است.