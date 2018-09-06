رقابت های گلبال مردان منطقه ای کشور در سنندج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های گلبال مردان منطقه ای کشور با حضور پنج تیم داخلی و یک تیم از عراق در سنندج آغاز به کار کرد که در این رقابت ها تیم های کردستان، جهرم، اصفهان، قزوین و مرکزی و یک تیم از کشور عراق به مدت دو روز با هام به رقابت می پردازند.

رقابت های گلبال مردان منطقه ای کشور با حضور رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان کشور و مسئولین استانی در سالن ورزشی ۱۷/۱ بهاران سنندج برگزار می شود.

پیست دوچرخه سواری سراب قروه افتتاح شد

پیست دوچرخه سواری سراب با حضور فرماندار، شهردار قروه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از اعضای شورای اداری این شهرستان افتتاح شد.

در آیین افتتاح این پروژه شهردار قروه با اشاره به اینکه این پیست به طول ۵۰۰ متر در لاین رفت و مشابه آن در لاین برگشت اجرا شده، گفت: اعتبار پروژه مبلغ هفت میلیارد ریال است که از محل منابع استانی و منابع داخلی شهرداری تامین شده است.

پروندی با اعلام اینکه در مسیر پیست ۱۰۰ اصله نهال کاشت شده از افزایش ۱۰۰۰ مترمربع سرانه فضای سبز در نتیجه اجرای این پروژه خبر داد.