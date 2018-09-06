هیچ بانک و اداره دولتی حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان حسین فیروزی در هفتادمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان اظهارداشت: سیستم اداری باید با واحدهای تولیدی مماشات به خرج دهد و شرایط کنونی اشتغال و اقتصاد کشور و استان را درک کند.

وی فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اقتصادی را یک امر و وظیفه مهم ارزیابی کرد و افزود: تعطیلی کارگاه های تولیدی به هر بهانه ای امری پذیرفتنی نیست و اگر واحدی دارای مشکل است باید به آن فرصت داد تا مشکلات را مرتفع کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: ما بسیار علاقمند و مشتاق به اجرای قوانین هستیم اما این قوانین باید با تدبیر و درک شرایط اعمال شود.

فیروزی در پایان یادآور شد: همیشه باید تعطیلی واحدهای تولیدی آخرین راهکار باشد و مدیران و کارشناسان ادارات از همه ظرفیت های قانونی برای حمایت از اشتغال و تولید استفاده کنند.