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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۴

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس:

همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزشی شهرستان قدس برگزار خواهد شد

همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزشی شهرستان قدس برگزار خواهد شد

قدس- رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس از برگزاری همایش تجلیل از ۱۴۰ پیشکسوت ورزشی این شهرستان خبر داد.

حسین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تجلیل از بزرگان، خادمان و پیشکسوتان ورزش کشور موجب گسترش فرهنگ قدرشناسی و تکریم انسان‌های شرافتمند و بزرگ اندیش خواهد شد.

وی افزود: رشد و اعتلای ورزش به همت و مجاهدت غیور مردانی و زنانی است که در این عرصه با تلاش و مجاهدت کمر به خدمت ورزش این شهرستان قدس بسته اند و اکنون پس از گذشت سال ها شرکت در فعالیت های ورزشی ردای پیشکسوتی بر تن کرده اند و لذت عمر خویش را در انتقال این تجارب گرانبها به احاد مردم می دانند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس اظهار داشت: در همین راستا از ۱۴۰ ورزشکار شهرقدسی که ۵۰ سال سن و ۱۵ سال سابقه ورزشی دارند که شامل ۱۰ بانوی ورزشکار هستند، روز شنبه با حضور مسئولان شهرستان و استان تجلیل بعمل خواهد آمد.

کد مطلب 4395616

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