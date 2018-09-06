برگزاری جشنواره خون و قلم در کرمانشاه/ارائه ۴۷ اثر برتر خوشنویسی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، در اولین جشنواره خون و قلم که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه و با مشارکت سپاه نبی اکرم (ص) سازمان بسیج هنرمندان و حوزه هنری استان کرمانشاه برگزار می شود ۴۷ اثر برتر خوشنویسی از وصیت نامه شهدای کرمانشاه در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

افتتاحیه نمایشگاه آثار جشنواره خون و قلم ویژه خوشنویسی وصیت نامه شهدای والامقام شهر کرمانشاه ۱۷ شهریور ماه و در آستانه ماه محرم و هفته دفاع مقدس برگزار و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

عبدالله جواری دبیر اولین جشنواره خون و قلم با قدردانی از برگزاری این رویداد فرهنگی، اظهار داشت: از مجموع آثار رسیده به اولین جشنواره خوشنویسی خون و قلم ویژه وصیت نامه شهدای کرمانشاهی ۴۷ اثر فاخر مورد ارزیابی قرار گرفت و این آثار در نگار خانه شهر به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: این نمایشگاه از ۱۷ شهریورماه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در محل نگار خانه شهر کرمانشاه واقع در بلوار شهید مطهری (جوانشیر سابق) فرهنگسرا و نگارخانه شهر برگزار می شود.

اختتامیه این رخداد فرهنگی در روز ۲۵ شهریور ماه با تجلیل از آثار برگزیده برگزار می شود.