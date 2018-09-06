تب داغ تبریز و اصفهان به فوتسال هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت تیم های فوتبال آذربایجان و اصفهان همیشه در لیگ برتر جذاب بوده و هفته گذشته نیز شاهد یکی از این جذاب ترین دیدارهای بین تیم های تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان بودیم که با نتیجه ۲ به ۲ به پایان رسید.

حال این جذابیت های فوتبالی شهرهای تبریز و اصفهان، به سالن فوتسال نیز کشیده شده و امروز تیم فوتسال مس سونگون ورزقان از هفته ۹ م سری رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، از گیتی پسند اصفهان پذیرایی می کند.

مس سونگون که هفته به هفته خود را به صدر جدول نزدیک می کند، این هفته یک بازی ۶ امتیازی خواهد داشت و باید برای نزدیک کردن خود به مدعیان، تیم صدرنشین گیتی پسند را شکست دهد.

این دیدار از ساعت ۱۸ در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.

مسی ها هفته گذشته شهرداری ساوه را ۴ به ۳ شکست دادند و گیتی پسند اصفهان ۵ به ۴ از سد آذرخش بندرعباس گذشت.

هم اکنون گیتی پسند با ۲۲ امتیاز در صدر جدول و مس سونگون با یک بازی کمتر و ۱۴ امتیاز در رده پنجم قرار دارند.