توجه به کرامت انسانی در خدمت رسانی به محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمصباح عاملی ظهر پنجشنبه در همایش«جهاد دائمی به سبک ولی» که در حوزه علیمه سلیمانیه مشهد برگزار شد اظهارکرد:یکی از مهم ترین اقداماتی که باید درحوزه انجام شود تشکیل گروه های جهادی است که موجب تحول می شود.

وی افزود:اقدامات جهادی از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و خود ایشان در این عرصه پیشگام بوده اند و در مناطق محروم حضور می یابند.تاکنون ۱۸۰ گروه جهادی در حوزه های خراسان ساماندهی شده و در عرصه های مختلف به منظور محرومیت زدایی در مناطق محروم حضور یافته اند.

رئیس حوزه های علمیه خراسان تصریح کرد:شرکت در اردوهای جهادی از یک طرف خدمت به مردم و از سوی دیگر خودسازی فردی و مبارزه با تنبلی است. با بسیاری از دستگاهها و نهادهای خدمت رسان برای حضور در حاشیه شهر به امضا رسیده و مسئولان معتقداند روحانیون در توسعه این مناطق بسیار نقش آفرین بوده اند.

عاملی بیان کرد: در اردوهای جهادی خدمت بی منت به نیازمندان ارائه می شود و افرادی که در این عرصه فعال هستند وظیفه خود را محرومیت زدایی می دانند نه اینکه طلبکارانه با مردم برخورد کنند.

وی گفت:نهضت فراگیر خدمت رسانی به سبک ولی با مولفه های عزم ملی، همکاری مردم و مسئولان و حضور روحانیت باید توجه ویژه ای شود. امروز برای برون رفت از مشکلاتی که جامعه با آن مواجه است و برای عزت کشور مهم ترین اقدام خدمت رسانی به مردم است.

رئیس حوزه های علمیه خراسان تصریح کرد: نگاه انسان مومن و خداپرست به موضوعات با نگاه یک فرد بی اعتقاد متفاوت بوده و اثر فعالیت های آنها بر اجتماع نیز تفاوت دارد. توجه به حفظ کرامت انسانی در خدمت رسانی به محرومان بسیار مهم است که قدرت های دنیا خلاف این مسیر حرکت کرده و به دنبال بهره کشی از انسان هستند.

عاملی اظهارکرد:فعالیت گروه های جهادی در حاشیه مشهد بسیار چشمگیر است و با این اقدامات امیدواریم حاشیه شهر الگویی برای مشهد باشد.