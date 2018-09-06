کشف و ضبط انبار زغال غیر مجاز در بخش چوار ایلام

سیدحیاس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت:در پی خبر واصله مبنی بر وجود انبار وتولید زغال غیر مجاز در بخش چوار، برای بررسی بیشتر مامورین یگان حفاظت این اداره با هماهنگی عوامل انتظامی بخش چوار، پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان ایلام و بخش چوار سریعا پس ازهماهنگی با مراجع قضایی به محل مراجعه وبا ارائه دستور قضایی از انبار بازدید انجام شده که پس از مشاهده زغال غیرمجاز نسبت به ضبط زغال وصورتجلسه و دستگیری متخلف اقدام شده است.

وی ضمن هشدار جدی به متخلفان و قاچاقچیان زغال افزود: در برخورد با سودجویان و کسانی که برای تهیه زغال با قطع درختان جنگلی اقدام به تخریب عرصه‌های جنگلی می‌کنند قاطعانه برخورد و اشد مجازات از سوی مراجع قضایی در انتظار آنان است.

وی حفاظت از منابع طبیعی را وظیفه‌ای همگانی دانست و ادامه داد: شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان امداد جنگل و مرتع به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و رسیدگی به گزارش‌های مردمی در زمینه هرگونه تخلف در عرصه‌های منابع طبیعی است.