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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۶

با حضور نمایندگان ۹ کشور برگزار شد؛

ویدیوکنفرانس دراماتراپی اتحادیه جهانی/ عضویت فرانسه بررسی می شود

ویدیوکنفرانس دراماتراپی اتحادیه جهانی/ عضویت فرانسه بررسی می شود

سومین کنفرانس اسکایپ دراماتراپی اتحادیه جهانی «دبلیو ای دی تی» سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) با حضور نمایندگان ۹ کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امرایی عضو بنیانگذار اتحادیه جهانی «WADT» درباره برگزاری سومین کنفرانس اسکایپ دراماتراپی این اتحادیه گفت: در این گفتگو که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد نمایندگان ایران، یونان، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و سریلانکا حضور داشتند. در این کنفرانس بحث و تبادل نظر درباره اهداف اتحادیه همچنین بررسی درخواست عضویت کشور آرژانتین و رای گیری و تصویب عضویت این کشور صورت گرفت.

رییس انجمن نمایش درمانی ایران تصریح کرد: در این جلسه بررسی عضویت کشور فرانسه و شیلی به جلسه بعد موکول شد.

امرایی در پایان با اشاره به ارایه گزارش فعالیت های علمی و توانبخشی دراماتراپی در کشورهای  عضو به عنوان یکی دیگر از مباحث مورد در نظر در این ویدیوکنفرانس، افزود: بررسی لوگوهای پیشنهادی و بحث و تبادل نظر درباره انتشار کتاب های علمی و تبادل نظر درباره عضویت های پیوسته و وابسته کشورهای متقاضی و همچنین برپایی سمینار علمی از دیگر مباحث این جلسه بود.

اتحادیه جهانی دراماتراپی مهمترین و بزرگترین مرکز علمی حوزه نمایش درمانی است که ۱۰ کشور از جمله ایران اعضای بنیانگذار آن هستند.

کد مطلب 4395626
فریبرز دارایی

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