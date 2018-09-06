دولت از هیئت داوری و وکلای مجرب برای حل مشکلات حقوقی استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری کشور روز پنجشنبه به همراه محمد نسخه چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان با آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین دیدار و گفتگو کرد.

مرتضی شهبازی نیا در این دیدار گفت: رسالت عمومی ما ارتقاء حقوق شهروندی و دفاع از آن است و امروزه ارزیابی میزان مشروعیت هر نظامی را با جایگاه نهاد وکالت انجام می دهند.

وی بیان کرد: در کشور نجیب ترین نهاد وکالتی را داریم و افرادی بسیار فهیم با درک بالا حضور دارند که گاهی از حقوقشان می گذرند تا مشکلی ایجاد نشود و تنها مردم به حقوقشان برسند در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر نهاد وکالت درد سر ساز می شوند.

شهبازی نیا بیان کرد: اگر نهادی مستقل از حاکمیت اینگونه مردمی باشد ظرفیت خوبی است و باید از آن استفاده کنیم و ما آمادگی داریم خدمات خود را به مردم و دولت با شرایط اسان ارائه کنیم.

وی افزود: باید همدلی بین کانون وکلا و دستگاه قضایی بیشتر شود تا دستاوردهای بهتری در عرصه دفاع از حقوق شهروندی داشته باشیم و در این میان در استان قزوین همراهی دولت با کانون خوب است و انتظار داریم این همکاری بیشتر شود.

شهبازی نیا یادآورشد: رئیس جمهوری و بسیاری از مسئولان ارشد کشور یا وکیل هستند یا با حقوق آشنایی دارند و این موقعیت مناسبی است تا کارهای خود را پیش ببریم.

وی بیان کرد: هیچ نهادی مانند کانون وکلا نمی تواند به دولت و حاکمیت در امور حقوقی کمک کند و انتظار داریم برای آموزش حقوق شهروندی از ظرفیت کانون وکلا استفاده شود.

شهبازی نیا اظهارداشت: در موضوع داوری انتظار حمایت از سوی نهادهای دولتی و استانداری را داریم زیرا ترویج این کاربه تقویت حقوق شهروندی و کاهش پرونده در محاکم منجر می شود.

رئیس اسکودا بیان کرد: باید سیاست گذاری کنیم و تبلیغ شود تا مردم به هیئت های داوری مراجعه و مشکلات خود را حل کنند تا از ارجاع پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری شود.

وی افزود: کانون وکلا می توانند هیئت های داوری را فعالتر کرده و رسیدگی به امور حقوقی را در آن انجام دهند و در قزوین با وجود وکلای جوان و با نشاط و انگیزه بالا می توان نمونه موفقی را ارائه کرد.

شهبازی نیا تصریح کرد: دولت اجازه داده تا ادارات با عقد قرارداد از ظرفیت کانون وکلا و هیئت داوری استفاده کنند البته در گذشته یک محدودیت اعتباری برای استفاده از وکلای مجرب بود که برطرف شده و می توانید از وکلای مجرب هم استفاده کنید.

وی افزود: همه کانون های وکلا یک مرکز داوری دارند اما باید فرهنگ سازی شود چون این تشکیلات با شورای حل اختلاف متفاوت است و داور توسط خود شهروند انتخاب می شود و نتیجه خوبی دارد.

شهبازی نیا اظهارداشت: دولت اجازه داده تا دستگاههای اجرایی بتوانند کانون وکلا را به عنوان داور انتخاب کرده و از این ظرفیت استفاده کنند.

وی بیان کرد: معاضدت حقوقی یکی از کارهای درخشان کانون وکلاست که هزینه آن را دولت می دهد و در شرایطی که در انگلیس سالی ۲ میلیون پوند بودجه معاضدت داده می شود تنها کشور دنیا که معاضدت رایگان دارد فقط ایران است.

شهبازی نیاز با انتقاد از برخی رفتارهای سلیقه ای در نحوه فعالیت وکلا گفت: باید همه تابع قانون باشیم و طرح مسائلی مانند پوشش وکلای زن میتواند مشکل ساز شده و موجب سوء استفاده رسانه های بیگانه شود اما در نهایت باید از رفتارهای سلیقه ای خودداری شود.