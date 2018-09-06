وزیر خارجه آمریکا وارد هند شد/ نشست ۲+۲ تا ساعاتی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شد و مورد استقبال سوشما سوراج همتای هندی خود قرار گرفت.

بر اساس اعلام رسانه های خبری، قرار است جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز پس از ورود به هند تا ساعاتی دیگر به همراه پمپئو در نشست ۲+۲ (وزرای خارجه و دفاع هند و آمریکا) شرکت کند.

از موضوعات مهم این نشست می توان به خرید سامانه اس- ۴۰۰ روسیه توسط هند و ناخرسندی آمریکا در این خصوص نیز اشاره کرد.

برخی رسانه های خبری در این خصوص اعلام کردند که هند در جریان نشست مذکور تمایل خود به ادامه خرید نفت از ایران را به اطلاع واشنگتن خواهد رساند.

این درحالی است که وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در سفر به اسلام آباد با عمران خان نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. همچنین جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز دیروز سفر غیرمنتظره ای به کابل پایتخت افغانستان داشت.