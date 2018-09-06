به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا پورشمسی، جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد صبح امروز با اعلام رمز «یا محمد رسول‌الله (ص)»، عملیات اقتدار سپاهیان محمد رسول‌الله ۲ را در یزد آغاز کرد.

این رزمایش سراسری در سه مرحله فراخوانی، تجمع، ستون کشی و استقرار ۲۴ ساعته هزار گردان بیت‌المقدس در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در استان یزد ۱۴۰ گروه جهادی از ۹ تا ۲۹ شهریورماه با حضور در حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار از امکانات، در عرصه‌های عمرانی و آبادانی، بهداشتی درمانی، آموزش، منابع طبیعی، خدمات مشاوره‌ای و اشتغال‌زایی و کارآفرینی خدمات رسانی می کنند.