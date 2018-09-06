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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

رزمایش اقتدار سپاهیان محمد رسول‌الله (ص) در یزد آغاز شد

رزمایش اقتدار سپاهیان محمد رسول‌الله (ص) در یزد آغاز شد

یزد ـ رزمایش سراسری اقتدار سپاهیان محمد رسول الله (ص) همزمان با سراسر کشور در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا پورشمسی، جانشین فرمانده سپاه الغدیر استان یزد صبح امروز با اعلام رمز «یا محمد رسول‌الله (ص)»، عملیات اقتدار سپاهیان محمد رسول‌الله ۲ را در یزد آغاز کرد.

این رزمایش سراسری در سه مرحله فراخوانی، تجمع، ستون کشی و استقرار ۲۴ ساعته هزار گردان بیت‌المقدس در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در استان یزد ۱۴۰ گروه جهادی از ۹ تا ۲۹ شهریورماه با حضور در حاشیه شهرها و مناطق کمتر برخوردار از امکانات، در عرصه‌های عمرانی و آبادانی، بهداشتی درمانی، آموزش، منابع طبیعی، خدمات مشاوره‌ای و اشتغال‌زایی و کارآفرینی خدمات رسانی می کنند.

کد مطلب 4395633

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