باید از جلسات عزاداری فقط سخن از وحدت و یکپارچگی به گوش برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم ۱۴۴۰ که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی، ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی و ابی علی بن ابی طالب»؛ امام حسین(علیه‌السلام)

امام حسین(علیه‌السلام) با قیام بر ضد فساد و ظلمت و نثار جان خود و یارانش در این راه، خود را بر تارک تاریخ نشاند و چراغ راه تمام کسانی شد که ظلم را تاب نمی‌آورند. آنچه به این حادثه بزرگ تاریخی هویت بخشیده و عظمت داده است هدف آن یعنی انجام امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام) برای این قیام کرد که امت جدش از واقعیات دین فاصله گرفته بودند و آشکارا دین الهی را تحریف می‌کردند.

نهضت عاشورا به پیروانش می‌آموزد که در برابر سیاهی و تباهی سر خم نکنند و مرگ با عزت را بر زندگی ذلیلانه مقدم دارند. اگر عزاداری‌ها و گریه بر سیدالشهدا(علیه‌السلام) و یارانش بسیار مطلوب است؛ تلاش برای برپایی و پیش بردن هدف آنان مطلوب‌تر خواهد بود.

با توجه به فرا رسیدن ماه محرم شایسته است اهداف مقدس امام حسین(علیه‌السلام) را سرلوحه زندگی و تلاش‌هایمان قرار دهیم و با توجه و التزام به درس‌ها و عبرت‌های این ماه و مکتب انسان‌ساز عاشورا، در برابر مشکلات و مصائب بایستیم و اهداف دشمنان این نهضت و این ملت عاشورایی را خنثی کنیم.

امروز دشمن تمام تلاش خود را در تمام صحنه‌ها به کار بسته است تا با ایجاد و برجسته‌سازی انواع مشکلات، ناامیدی را در جامعه تزریق کند و نظام دینی را در پاسخ به نیازها و پرسش‌های جامعه ناکارآمد نشان دهد. محرم الحرام، فرصت مناسبی است تا روحانیت با آگاهی‌بخشی و شفافیت در مسیر رفع شبهات گام ‌بردارد و مردم صبور و همیشه در صحنه نیز با بهره‌گیری از آموزه‌های عاشورا در برابر دشمنان این نظام و این مکتب مقدس بایستند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ماه عزای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام) توصیه‌هایی را جهت بهره بردن بیشتر از این ماه به مبلغان، مداحان و همچنین مردم عزیز متذکر می‌شود:

۱. همه مردم و صاحبان سلایق سیاسی درون نظام شیفته امام ‌حسین(علیه السلام) هستند و مجالس حسینی به برکت حضرت سید الشهدا(علیه السلام) محور وفاق و وحدت در جامعه‌اند؛ از این رو باید از جلسات عزاداری فقط سخن از وحدت و یکپارچگی به گوش برسد. وحدت کشور زمانی مطلوب است که در محور ولایت و برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای«مدظله العالی» و توصیه‌های مراجع عظام تقلید«دامت برکاتهم» و دیگر دلسوزان نظام اسلامی باشد. چرا که هر گونه انحراف از مسیر ولایت و دیانت، ما را در گرداب مشکلات و بحران‌ها گرفتارتر خواهد کرد و از این روست که طی ماه‌های اخیر دشمنان و رسانه های معاند سعی دارند ناکارآمدهای مدیریتی در کشور را به رهبری معظم انقلاب اسلامی نسبت دهند و با شبهه آفرینی؛ بر ولایت، این ستون محکم خیمه انقلاب خدشه وارد کنند. و البته و صد البته که مردم دیندار و ولایتمدار ایران اسلامی با اطاعت عملی و بصیرت حسینی دشمن را ناکام گذاشته و خواهند گذاشت.

۲. امروز در فضای ظلم و فساد بین‌المللی، تحریم‌هایی ظالمانه و زورگویانه علیه ملت ایران اعمال شده است. این تحریم‌ها که مشخصاً مردم را هدف قرار داده‌اند، در پی آنند که بر پشتوانه مردمی نظام اسلامی آسیب وارد کنند. لذا عالمان دین و مبلغان بزرگوار باید ضمن تبیین این اقدامات ضد انسانی، مردم را به وحدت و استقامت ترغیب کنند و روح نهضت حسینی را با شعار «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» در نظر داشته باشند.

۳. روحانیت که از ابتدا از بطن مردم و همراه با مردم‌ بوده و هست، درد جامعه را به خوبی درک کرده و همواره در هر فرصتی که پیش آمده برای حمایت از مردم و معیشت آنها تذکرات لازم را به مسئولان داده است. لیکن امروز که وضعیت زندگی برای مردم کشور سخت‌تر شده است لازم است به مردم و علی الخصوص مسئولان متذکر ‌شویم که فرصت‌ها و نعمت‌های نظام اسلامی را برای زندگی و خدمت صادقانه مغتنم شمارند، به نعمت‌هایی چون نعمت حاکمیت دین، نعمت امنیت، نعمت استقلال وآزادی، نعمت ولایت فقیه، و هزاران نعمت دیگر که شاید همزمانی آنها در طول تاریخ بی سابقه بوده است، باید توجه ویژه داشت و با تلاش‌های شبانه روزی برای رفع مشکلات، شکرگزار آن بود.

۴. تشریح مظلومیت و مقاومت امت اسلامی در سوریه، عراق، فلسطین، افغانستان، یمن، بحرین، لیبی، پاکستان، کشمیر، میانمار و افشای دست پلید آمریکا و دیگر مستکبران و ایادی آنان بسیار ضروری است؛ از این رو، باید با تبیین فتنه‌ها و جنایت‌های جبهه باطل و ظالم علیه جبهه حق و مظلوم، ستمگران و زورگویان امروز را معرفی و رسوا کرد و مردم را در شناخت و پیروی از حق و حقیقت محکم‌تر و ثابت قدم‌تر گرداند.

باشد که به فضل خدا و با استعانت از الطاف الهی و در سایه عنایت حضرت ولی عصر امام زمان (عج) و با اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب بتوانیم از گردنه مشکلات عبور کنیم و ان شاء الله به برکت برگزاری باشکوه مجالس حسینی، خداوند رحمان، جامعه ما را از بلیات، انحرافات و کید دشمنان محفوظ بدارد.