ترخیص روزانه ۲۵۰۰ کانتینر کالا از گمرک شهیدرجایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، علیرضا دشتانی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: روزانه ۲۵۰۰ کانتینر کالا از این گمرک ترخیص می‌شود و عمده این کالاها، استراتژیک، اساسی، مواد اولیه و قطعات خودروسازی است.

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباسافزود: عمده این کالاها، استراتژیک، اساسی، مواد اولیه، قطعات خودروسازی و مواد اولیه است.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای واردکنندگان در ۳‌ــ‌۲ ماه اخیر به‌واسطه نوسانات نرخ ارز گفت: این مشکلات از ۱۰ روز پیش با مصوبه دولت درباره معاف شدن ۳ هزار و ۴۷۰ قلم از کالاهای وارداتی از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی رفع شده است.

دشتانی گفت: ممکن است برخی مشکلات همچنان در ترخیص کالا وجود داشته باشد که البته بیشتر از ۴ روز به‌طول نمی‌انجامد.

وی افزود: واردکنندگان با تعهد به بانک‌های عامل می‌توانند تا ۷۰ درصد کالایشان را از گمرک ترخیص کنند و واردکنندگانی هم که مشکل موجودی نقدی دارند می‌توانند تا ۶۰ درصد کالاهایشان را از گمرک ترخیص نمایند.

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس اضافه کرد: در ۵ماهه ابتدای امسال مواد اولیه ترخیصی از این گمرک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.