تمهیدات جشن عاطفه ها در ایلام با تدارک ۲۵ پایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان دستیاری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تعداد ۲۵ پایگاه ویژه جمع‌آوری کمک‌های مردم نوع‌دوست این استان شامل پایگاه‌های ثابت و الکترونیکی برای روز پنجشنبه ۱۵ شهریورماه تدارک دیده‌شده است.

وی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها امسال در دو مرحله برگزار می‌شود گفت: مرحله نخست این جشن با رویکرد ارتباط با خیران، مؤسسات خیریه و صنوف مختلف از ابتدای تیرماه آغازشده و تاکنون از این طریق، حدود ۹۵۰ میلیون تومان کمک جمع‌آوری‌شده است.

وی افزود: مرحله اختصاصی نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه در پایگاه‌های عمومی و مکان‌های برگزاری نماز جمعه و همچنین یازدهم مهرماه در محل مدارس سراسر استان برگزار می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردم کمیته امداد استان ایلام افزود: با توجه به اینکه یازدهم مهرماه جشن عاطفه‌ها در بیش از ۴۰۰ مدرسه در سطح استان برگزار می‌شود گفت: به همین منظور ۶۵ هزار پاکت مخصوص جمع‌آوری کمک‌های جشن عاطفه‌ها برای توزیع بین دانش آموزان این مدارس تدارک دیده‌شده است.

دستیاری افزود: با تمهیداتی که در نظر گرفته‌شده است و از طریق همکاری با آموزش‌وپرورش استان، همه کمک‌هایی که در جشن عاطفه‌های امسال جمع‌آوری می‌شود در اختیار آموزش‌وپرورش قرارگرفته تا در سریع‌ترین زمان ممکن بین دانش آموزان نیازمندی که از قبل شناسایی‌شده‌اند توزیع شوند.

وی با عنوان اینکه جشن عاطفه‌های امسال با شعار «لبخند مهر بسته به مهر شماست» برگزار می‌شود گفت: این جشن در استان ایلام با همکاری کمیته امداد، آموزش‌وپرورش، صداوسیما، سازمان دانش‌آموزی و همچنین مؤسسات خیریه و مشارکت مردم نوع‌دوست و نیکوکار استان برگزار می‌شود.