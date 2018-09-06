۱.۵ میلیارد برای خریداری دستگاه اندوسونوگرافی در رفسنجان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شیخ اسدی چهارشنبه شب در مراسم افتتاح اولین دستگاه اندوسونوگرافی جنوبشرق کشور در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان اظهار داشت: در گذشته در رفسنجان دستگاه ام آر آی و سیتی اسکن نداشتیم که با همت خیران این شهرستان این دستگاه تأمین شد که از نقاط مختلف کشور بیمار به اینجا می آمد و این کار در رفسنجان انجام می شد.
وی با اشاره به اینکه کارهای خیلی خوبی میتوانیم در استان کرمان انجام دهیم و ظرفیت قانونی آن وجود دارد، افزود: با این کار امور مالیاتی و همه طیفی که در این کار سهیم بودند مردم متوجه شوند اگر مالیات میدهند خیرشان برای رفاه خودشان میرسد و انگیزهشان چندبرابر میشود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان در ادامه اظهار کرد: دو هزار میلیارد تومان نوع دوم اوراق تسویه وزارت اقتصاد است و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نوع اول است که برای بخش مالیاتی ظرفیتی بسیار بالقوه است.
شیخاسدی افزود: اگر دستگاههای اجرایی در سطح استان و شهرداریها با ما و سازمان مدیریت برنامهریزی و حوزه مدیریت عمرانی هماهنگ شوند سقف ندارد ما میتوانیم بخش زیادی از مطالباتی که پیمانکاران از دستگاههای اجرایی دارند و از آنطرف به بخش بانکی کشور و حوزه مالیاتی کشور بدهکار هستند پایاپای کرده و چالشهایی که در حوزه اقتصادی با توجه به تأمین منابع مالی اولویت اول کشور است را مدیریت کنیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان اضافه کرد: میطلبد در این راستا حرکت کنیم تا اقداماتی که در این زمینه امکانپذیر است انجام دهیم تا از این ظرفیت قانونی که برای دستگاههای اجرایی از حیث تأمین مالی وجود دارد، استفاده شود.
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