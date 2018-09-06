۲۱ بحرینی در زندان های آل خلیفه در آستانه اعدام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی «اللؤلؤه» بحرین، سازمان حقوق بشری «ریپریو» (Reprieve) مستقر در لندن اعلام کرد: ۲۱ نفر در بحرین منتظر اجرای حکم اعدام هستند که بسیاری از آن ها زندانیان سیاسی به شمار می روند.

در این گزارش آمده است: ماهر الخباز، محمد رمضان و حسین موسی زندانیانی هستند که هر لحظه امکان اعدام آنها وجود دارد.

سازمان حقوق بشری ریپریو در ادامه افزوده است: این سه تن در زیر شکنجه مجبور به اعترافات دروغین شدند که دادگاه با استناد به این اعترافات علیه آنها حکم اعدام صادر کرده است.

این سازمان حقوق بشری خواستار اجرای تحقیق درخصوص شکنجه و اعتراف گیری اجباری از این محکومان شد که به اعدام محکوم شدند.

ریپریو از پادشاه بحرین و مقام های این کشور خواسته است تا همه احکام اعدام را متوقف و مجازات اعدام در این کشور را ممنوع کنند.

بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ ( ۲۵ بهمن ۱۳۹۰) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.

ناآرامی‌های بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر اخیرا اعلام کرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاکنون ۷۳۸ نفر را سلب تابعیت کرده است.

دولت بحرین از خرداد سال ۹۵ شیخ قاسم را به اتهام جمع‌آوری «خمس» سلب تابعیت کرده و منطقه «الدراز» محل سکونت وی را به محاصره درآورده است.

دادگاه بحرین نیز از سال گذشته او را بازداشت خانگی کرد و از آن زمان به بعد بود که وضعیت جسمانی شیخ قاسم وخیم شد.

شیخ قاسم پس از ۲ سال حصر خانگی از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه، ۱۸ تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مرداد ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

جمعیت ملی – اسلامی الوفاق (بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین) تیرماه گذشته اعلام کرد: از آغاز انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰) تاکنون ۵ هزار و ۹۸ نفر قربانی شکنجه در زندان های آل خلیفه شده اند.