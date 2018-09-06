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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

معاون دانشجویی دانشگاه خبرداد:

اسکان تمامی دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه در دانشگاه رفسنجان

اسکان تمامی دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه در دانشگاه رفسنجان

معاون دانشجویی دانشگاه رفسنجان گفت: بستری فراهم شده تا در این دانشگاه تمامی دانشجویان دختر که متقاضی خوابگاه هستند، اسکان داده شوند.

حمزه ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تابستان سال جاری خوابگاه های دانشگاه رفسنجان بازسازی و نوسازی شدند تا در آغاز سال تحصیلی بتوانیم دانشجویان متقاضی را اسکان دهیم.

وی افزود: این دانشگاه دارای ۳ هزار و ۵۰۰ ظرفیت خوابگاهی است.

معاون دانشجویی دانشگاه رفسنجان تاکید کرد: ۹۰ درصد فعالیت های نوسازی و بازسازی خوابگاه های این دانشگاه انجام شده و آماده هستیم تا دانشجویان دختر و پسر متقاضی خوابگاه را اسکان دهیم.

ایزدی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید آماده هستیم تمامی دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه را اسکان دهیم.

کد مطلب 4395647

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