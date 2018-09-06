اسکان تمامی دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه در دانشگاه رفسنجان

حمزه ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تابستان سال جاری خوابگاه های دانشگاه رفسنجان بازسازی و نوسازی شدند تا در آغاز سال تحصیلی بتوانیم دانشجویان متقاضی را اسکان دهیم.

وی افزود: این دانشگاه دارای ۳ هزار و ۵۰۰ ظرفیت خوابگاهی است.

معاون دانشجویی دانشگاه رفسنجان تاکید کرد: ۹۰ درصد فعالیت های نوسازی و بازسازی خوابگاه های این دانشگاه انجام شده و آماده هستیم تا دانشجویان دختر و پسر متقاضی خوابگاه را اسکان دهیم.

ایزدی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید آماده هستیم تمامی دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه را اسکان دهیم.