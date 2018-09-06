توسعه باغات انجیر ظرفیتی برای ایجاد اشتغال در بدره

به گزارش خبرنگار مهر، روستای کلم در شهرستان بدره از زمان های گذشته یکی از نقاط مستعد استان ایلام برای کشت باغات انجیر بوده و حالا نیز این شهرستان یکی از قطب های تولید این محصول در استان است.

مهدی محمد یاری از باغداران شهرستان بدره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دارای دو هکتار باغ انجیر هستم که روزانه به طور میانگین ۴۵۰ کیلو و سالانه ۱۰ تن انجیر برداشت می کنم.

وی گفت: اگر شرایطی مهیا شود که انجیر را در کارخانه به صورت بسته بندی شکیل انجام دهیم این محصول را نیز می توان به کشورهای همسایه از طریق مرزهای بین المللی صادر کنیم.

برداشت ۱۰ تن انجیر در بدره

طبق گفته حسن زینی وند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره دو هکتار از باغات شهرستان بدره به باغ انجیر اختصاص دارد و سالانه بیش از ۱۰ تن انجیر باکیفیت و مرغوب از باغات روستای کلم این شهرستان برداشت می شود.

وی در ادامه ارزش اقتصادی انجیر تولیدی در روستای کلم را بیش از ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: انجیر تولیدی این شهرستان برای مصرف به مرکز استان و استان های همجوار صادر می شود.

برداشت سالانه ۹۰۰ تن انجیر در استان

اصغر باباخانی کارشناس مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سطح زیر کشت بارور و غیر بارور باغات انجیر استان بالغ بر ۲۲۰ هکتار می باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی استان سالانه بیش از ۹۰۰ تن انجیر سالم و باکیفیت تولید و روانه بازارهای مصرف در داخل استان و نیز استان های همجوار می شود.

باباخانی افزود: ارزش اقتصادی محصول تولیدی نیز بالغ بر ۴ میلیارد ریال است.

ارائه تسهیلات برای ایجاد صنایع تبدیلی در استان

سهراب پسندیده مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از همه سرمایه گذاران بومی و غیربومی برای ایجاد صنایع تبدیلی در استان دعوت می کنیم

وی عنوان کرد: برای حمایت از سرمایه گذاران تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار می دهیم به این منظور که بتوانیم بحث اشتغال استان را حل کنیم.

وی تصریح کرد: باید محصولات تولیدی استان به صورت بسته بندی مناسب را به بازارهای خارجی صادر کنیم.

فراهم شدن صادرات انجیر به کشورهای همسایه هم باعث ایجاد انگیزه در کشاورزان جهت کاشت این محصول می شود و هم شغل های جانبی در حوزه صنایع تبدیلی از جمله بسته بندی ایجاد می شود.

روستای کلم از توابع شهرستان بدره در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهر بدره و ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام قرار گرفته است.