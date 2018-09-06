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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

فرمانده انتظامی کرمانشاه عنوان کرد

کشف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای احتکار شده در کرمانشاه

کشف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای احتکار شده در کرمانشاه

کرمانشاه_فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف محموله ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی رادیاتور احتکار شده در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل ازپایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و احتکار شده و به دنبال اطلاع ماموران پلیس شهرستان کرمانشاه مبنی بر احتکار تعداد زیادی رادیاتور شوفاژ در یکی از محلات شهر موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی و کشف انبار محل احتکار، با هماهنگی مقام قضائی از این محل بازدید بعمل آورده و تعداد ۶۰۰ دستگاه رادیاتور از انواع و سایزهای مختلف کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش این محموله به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می رسد.

سردار امان اللهی همچنین با اشاره به پلمپ انبار محل احتکار کالا، از دستگیری صاحب انبار و معرفی وی به دستگاه قضائی خبر داد.

وی مبارزه با پدیده قاچاق و احتکار کالا را جزو اولویت های پلیس کرمانشاه عنوان و تاکید کرد: با عاملان این دو پدیده قاطعانه برخورد می شود.

کد مطلب 4395650

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