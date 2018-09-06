به گزارش خبرنگار مهر، حمید القاصی صبح امروز پنجشنبه در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به اینکه در راستای برخورد با احتکار گشت های مشترکی داشته ایم و با حمایت های قضایی دادستان خرم آباد این گشت ها فعالیت کرده اند، اظهار داشت: بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی را طی یک ماه گذشته داشته ایم.

وی با بیان اینکه محلی که به عنوان انبار برای یک واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود باید در سامانه جامع انبارها ثبت شود، تصریح کرد: هیچ برخوردی با کسانی که انبار خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کرده اند، نداشته ایم.

معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان با تاکید بر اینکه به همه واحدهای اقتصادی ابلاغ شده تا موجودی انبار خود را از یکم تا پنجم ماه در این سامانه اعلام کنند، افزود: ۲۵ روز ماه در اختیار خودشان بوده و تنها باید از یکم تا پنجم را اعلام کنند.

القاصی خاطرنشان کرد: تنها با واحدهایی برخورد شده که نه انبار خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کرده اند نه اعلام موجودی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در بخش احتکار طی یک ماه گذشته ۶۰ انبار احتکار را کشف کرده ایم که میزان محکومیت آن ها ۱۳۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال بوده است، اظهار داشت: در بخش قاچاق کالا نیز یک هزار و ۴۰ پرونده تشکیل شده است که میزان جریمه آن ها ۱۹۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بوده است.

معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه ۶۰۴ اکیپ گشت و بازرسی در یک ماه گذشته گشت های نظارتی خود را داشته اند و در مجموع یک هزار و ۷۳۵ واحد را بازرسی کرده ایم، تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و ۷۸ واحد تخلف داشته اند که میزان محکومیت آن ها ۱۱ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال بوده است.