عموم مردم باید مبلغ دینی شوند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد قمی صبح پنج شنبه در همایش مدیران مدارس صدرا در مشهد اظهار کرد: مدیران مدارس صدرا دو وظیفه بسیار مهم دارند اول اینکه دانش آموزان باید در این مدارس خوب تربیت شوند تا بتوانند گره از جامعه بشری باز کنند و دیگر اینکه با استفاده از ظرفیت همین دانش آموزان به ترویج اسلام ناب محمدی پرداخته شود.

وی گفت: بچه های مدارس صدرا باید مبلغین مکتب اسلام ناب باشند و در شرایط فعلی، تبلیغ باید از صرف روحانیت بودن خارج و عموم مردم مبلغ دینی شوند در این صورت می توانیم بسیار بهتر به ترویج اسلام ناب بپردازیم.

قمی تاکید کرد: اکنون زمانی فرا رسیده است که ما باید مبلغین جوان داشته باشیم و از همین سنین دانش آموزی بچه ها باید مبلغ اسلام ناب در میان دوستان و خانواده خود باشند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: دشمنان ما در دهه هفتاد تهاجم فرهنگی شدیدی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی انجام دادند و آمده بودند ریشه اسلام را بزنند ولی در میان آن همه هجمه شهید حججی ها بیرون آمد و اکنون نیز بچه های دهه هشتاد در اختیار شما مدیران است که باید طلایه داران رشد انقلاب در جامعه آموزش و پرورش شوند.

وی بیان کرد:بچه های فعلی در آینده وظایف به مراتب سنگین تری را باید انجام دهند لذا لازم است تلاش بیشتری در تربیت این نسل صورت پذیرد که با عزم جدی که در مدیران مدارس صدرا وجود دارد قطعا اتفاقات مبارکی رقم خواهد خورد.