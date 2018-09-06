به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید کلانتری در مراسم سیزدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان یزد به مناسبت هفته تعاون اظهار داشت: مبحث تعاون و تعاونی‌ها آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی، نیاز به کار تعاونی و فرهنگ تعاون داریم.

وی بیان کرد: همه باید تلاش کنیم تا فرهنگ تعاون، کار جمعی و گروهی، روحیه همکاری و روحیه تعاون در جامعه گسترش پیدا کند زیرا کار جمعی ضرورت و نیاز امروز کشور ما است.

کلانتری عنوان کرد: اقتصاد کشور ما امروز به شدت مورد تهدید قرار گرفته بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای نجات اقتصاد کشور باشیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در این شرایط همچنین باید روابط میان مردم و مسئولان افزایش پیدا کند، افزود: باید به دنبال تقویت اهداف مشترک میان مردم و دولت باشیم و یکی از افتخارات این دولت، افزایش سرمایه های اجتماعی و مشارکت مردم است.

وی، یکی از مهمترین شاخص‌های سرمایه اجتماعی را بهره‌مندی از روحیه تعاون و فرهنگ تعاون دانست و تاکید کرد: اگر همه با توکل به خدا، دست یاری و محبت به یکدیگر دهند، مشکلات یکی پس از دیگری حل و فصل خواهد شد.

کلانتری تصریح کرد: در چنین شرایطی همه باید مقاومت را در خود تقویت کرده و آگاهانه به یکدیگر کمک کنیم.

وی بر ضرورت تبدیل جامعه به یک تعاونی بزرگ تاکید کرد و یادآور شد: اعضای این تعاونی بزرگ باید تلاش کنند مشکلات را یکی پس از دیگری از مسیر یکدیگر بر دارند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از تعاون به عنوان نماد گسترش فرهنگ یاری، همکاری و مشارکت در جامعه یاد کرد و افزود: متأسفانه بهره‌وری ما از امکانات پایین است و چنانچه روحیه مشارکت و تعاون در بین ما تقویت شود، به طور قطع بهره‌وری بالا خواهد رفت.

به گزارش مهر در این مراسم از تعاونی‌های برتر استان یزد در زمینه‌های مختلف آی‌تی و الکترونیک، بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و ... تجلیل شد.