تشییع ۱۵ شهید گمنام و عاشورایی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ملکی سردار عبدالله ملکی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در ساری، با بیان اینکه ۱۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان تشییع می شود گفت: از مجموع، چهار شهید در غرب استان و در شهرهای تنکابن و شیرود زادگاه شهید شیرودی تشییع و خاکسپاری می شوند.

وی افزود: از مجموع ۱۵ شهید گمنام و والامقام، هفت شهید در سطح استان خاکسپاری خواهند شد و پیکر مطهر هشت شهید دیگر بعد از تشییع به تهران منتقل می شود.

سردار ملکی با بیان اینکه آیین وداع با شهدای گمنام ۲۵ شهریورماه در بابل و مراسم تشییع در ۲۶ شهریورماه در ساری برگزار خواهد شد خواستار تبلیغات محیطی ویژه برای برپایی این آیین ها شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در مازندران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تشکیل ۱۳ کمیته شهرستان ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، از دستگاه های استانی و شهرستان خواست تا تبلیغات محیطی مناسبی انجام دهند و فضای شهر را دفاع مقدسی کنند.

سردار ملکی از برگزاری همایش بزرگ ۱۲۰۰ نفره ویژه دفاع مقدس در آمل خبر داد و گفت: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس به شمار می رود.

وی گفت: برگزاری رژه مشترک نیروهای مسلح، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، تقدیر از سربازان، تبیین حماسه عملیات ثامن الائمه (ع) از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس است.