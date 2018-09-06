کالای قاچاق در مبدا شناسایی می شود/اراده ای برای برخورد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر موسوی لارگانی در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار کرد: وقتی بحث تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز مطرح بود، بیان شد که لایحه اجرایی نیست و همان زمان آقای لاریجانی و پورابراهیمی اعلام آمادگی کردند هرگونه اصلاحیه را انجام دهند.

نماینده مردم فلاورجان استان اصفهان در مجلس گفت: اصلاحیه دوم دست دولت را برای اجرای قانون بازتر کرد و پیشنهادات نیز از طرف خود دولت به مجلس آمد.

موسوی لارگانی یادآور شد: دولت قبل از این اصلاحیه عنوان می‌کرد با قاچاق برنامه‌ریزی‌شده که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود، مبارزه می‌کند و بر اساس پیشنهادات دولت، حجم قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین در خصوص ادعای دولت در خصوص قاچاق برنامه‌ریزی‌شده گفت: نساجی‌ها زمانی اعلام می‌کردند پتو وارد می‌شود که ثبت سفارش نیز شده ولی زیر این پتوها موارد دیگری را به‌صورت قاچاق وارد می‌کردند.

موسوی لارگانی یکی از موارد اصلاحی در تشخیص اقلام قاچاق مخفی‌شده را ایجاد ایکس‌ری در گمرکات عنوان کرد و افزود: هم‌اینک کالاهای قاچاق در مبدأ ورود شناسایی می‌شوند ولی اراده جدی بر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.

وی ادامه داد: حتی تا یک سال یا شش ماه قبل اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق وجود نداشت. اعلام [کاهش یافتن قاچاق] با آنچه در بازار می‌بینیم [متفاوت است] و امروز دو صنعت در کشور در حال نابودی است؛ کفش که به‌طور کلی نابود شد و صنعت نساجی هم همین مسیر را طی می‌کند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کمبود قانون نداریم، گفت: نقص موجود مبنی بر آئین‌نامه‌هایی است که منجر می‌شود قانون قابلیت استفاده نداشته باشد.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص انجام و گزارش آن، تهیه و به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، اما قوه قضا اخیراً مثل ماجرای سؤال از رئیس جمهور که گفتند عناوین برای ارسال نتیجه سؤال به قوه قضاییه مجرمانه نیست، نسبت به گزارش تحقیق و تفحص هم چنین پاسخی دادند.