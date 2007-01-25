محقق ارشد سازمان مهندسی نرم افزاری هلند در گفتگوی اختصاصی با مهر : دنیای محاسبات نرم افزاری را متحول خواهم کرد / با ارایه تئوری «نظریه همزمانی» برگ جدیدی بر دانش بشری اضافه می کنم

دکتر فرهاد ارباب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این موضوع که وی در زمینه هایی همچون ترکیبات نرم افزاری، محاسبات جهت دار و نرم افزارهای مبتنی بر اجزاء فعالیت می کند، گفت: چند سالی است که در قالب تیمی متشکل از محققان زبده اروپا بر روی دامنه جدیدی از نظریه همزمانی، مدل و زبان های هماهنگی در دنیای محاسبات نرم افزاری فعالیت می کنیم و قصد داریم برگ جدیدی بر این بخش از دفتر نوپای دانش بشری بیفزاییم.

پروفسور فرهاد ارباب که مدرک دکتری خود را در سال 1982 از دانشگاه معتبر کالیفرنیا در رشته علوم رایانه ای دریافت کرده است، در ادامه افزود: البته پروژه ما مبحث جدید و پیچیده ای را در دنیای محاسبات و برنامه ریزی های نرم افزاری ایجاد کرده است که شاید برای همگان به خوبی قابل فهم نباشد.



دکتر فرهاد ارباب - محقق ارشد سازمان مهندسی نرم افزاری و زبان های تطبیقی هلند

وی که هم اکنون صاحب کرسی ارشد استادی در دانشگاه معتبر Leids University هلند در رشته ترکیبات نرم افزاری است به گوشه های دیگری از پروژه در دست اجرای خود و همکارانش اشاره کرد و گفت: ما نگاه جدیدی نیز به محیط های برنامه ریزی بصری و برنامه ریزی های موجودیت گرای تحلیل منطقی داریم.

محقق ارشد سازمان مهندسی نرم افزاری و زبان های تطبیقی هلند در ادامه افزود: آنچه که ما در هلند و با همکاری گروهی از زبده ترین محققان جهان در حال انجام آن هستیم، فرآیندی است که به آرامی پیش رفته و باید برای نتیجه نهایی آن هم چنان منتظر بود.

عضو سابق بنگاه های تجارت جهانی شرکت معتبر IBM و کنترل اطلاعات و همچنین عضو ارشد سابق مرکز مطالعات علمی IBM در لس آنجلس آمریکا در ادامه به دستاورد دیگرش تحت عنوان پروژه Reo اشاره کرد و افزود: این پروژه در حقیقت مدل مستقل تطبیقی است که معناشناسی رسمی آن بر پایه یک سری محاسبات مربوط به ترکیبات مجرایی (کانالی) است که در بیانی ساده زبان بصری را برای ساختار اتصال دهندگان در سیستم های رایانه ای قابل شکل دادن مجدد ارایه می کند.

پروفسور فرهاد ارباب در سال 1990 از آمریکا راهی هلند و آمستردام شده و پس از چندی به عنوان عضوی از مرکز ملی علوم رایانه و ریاضیات این کشور برگزیده شد. وی طی چند سال اخیر به صورت همزمان با دانشگاه های معتبر بین المللی همچون دانشگاه واترلو در انتاریوی کانادا همکاری علمی در سطوح عالی داشته است.