۳۰ میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی در رفسنجان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد حسینزاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال ۹۵ به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی برای طرحهایی از جمله پرورش قارچ، شترمرغ، طرحهای گلخانهای، پرورش بلدرچین و...اعطا شد.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۰۰ میلیون تومان در زمینه اقتصاد مقاومتی و ۱۰۰ میلیون تومان در زمینه صنایع تبدیلی مصوب شد و امسال تاکنون ۳۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه رفسنجان ادامه داد: سال ۹۵ تعداد ۱۰۲ طرح و سال ۹۶ تنها ۱۰ طرح با تسهیلات اقتصاد مقاومتی اجرا شده است.
حسین زاده همچنین با اشاره به اینکه از ۹ شهریورماه جاری تا الان پنج گروه جهادی در حال خدمترسانی به مناطق محروم هستند، یادآور شد: در زلزله کوهبنان ۴۰ میلیون تومان به همراه ۱۳ کانکس، سبد غذایی، پتو و ... از رفسنجان به زلزلهزدگان کمک شد.
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