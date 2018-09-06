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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه رفسنجان:

۳۰ میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی در رفسنجان تخصیص یافت

۳۰ میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی در رفسنجان تخصیص یافت

رفسنجان - مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه رفسنجان از تخصیص ۳۰ میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی در رفسنجان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد حسین‌زاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال ۹۵ به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی برای طرح‌هایی از جمله پرورش قارچ، شترمرغ، طرح‌های گلخانه‌ای، پرورش بلدرچین و...اعطا شد.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۰۰ میلیون تومان در زمینه اقتصاد مقاومتی و ۱۰۰ میلیون تومان در زمینه صنایع تبدیلی مصوب شد و امسال تاکنون ۳۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه رفسنجان ادامه داد: سال ۹۵ تعداد ۱۰۲ طرح و سال ۹۶ تنها ۱۰ طرح با تسهیلات اقتصاد مقاومتی اجرا شده است.

حسین زاده همچنین با اشاره به اینکه از ۹ شهریورماه جاری تا الان پنج گروه جهادی در حال خدمت‌رسانی به مناطق محروم هستند، یادآور شد: در زلزله کوهبنان ۴۰ میلیون تومان به همراه ۱۳ کانکس، سبد غذایی، پتو و ... از رفسنجان به زلزله‌زدگان کمک شد.

کد مطلب 4395670

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