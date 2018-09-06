به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج شنبه با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، پنج پروژه بهداشتی و درمانی در قاین به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حاشیه افتتاح این پروژه ها در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه کلینیک تخصصی بیمارستان شهداء قاین بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۴ آغاز شده است.

کاظم قائمی زیربنای این پروژه را ۷۸۰ متر مربع دانست و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال اجرایی شده است.

وی با اشاره به پروژه مرکز غربالگری سرطان بیمارستان شهداء قاین بیان کرد: این پروژه از سال ۹۴ در ۵۷۵ متر مربع آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: ۱۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

قائمی با اشاره به سالن اجتماعات بزرگمهر بیمارستان شهدا بیان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به مرکز همراهی بیماران بیمارستان شهدای قاین بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه در فروردین ماه سال جاری و در ۳۰۰ متر مربع آغاز شده است.

بنا به گفته قائمی برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به مرکز تصویر برداری بیمارستان شهداء قاین هم بیان کرد: این پروژه با زیربنای ۳۵۰ متر مربع از سال ۹۶ آغاز به کار کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: برای احداث این مرکز بالغ بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.