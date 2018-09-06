آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی با حضور ۳۷۱ داوطلب و شصت و پنجمین دوره آزمون داشنامه تخصص با حضور سه هزار و ۹۰۲ داوطلب صبح امروز ۱۵ شهریور به صورت هم زمان برگزار شد.

سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی برای نخستین بار به صورت تمام الکترونیک در بیست و پنج رشته برگزار شده است و آزمون دانشنامه تخصصی به صورت کاغذی برای داوطلبان ۲۸ رشته تخصصی برگزار شد.

این آزمون ها امروز ۱۵ شهریور ماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شده است و پس از اعلام نتایج آزمون کتبی آزمون های شفاهی از فردا در مراکز آموزشی منتخب در سطح شهر تهران برای داوطلبانی که حد نصاب لازم را به دست آورده اند برگزار می شود.