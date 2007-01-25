کمیته ای در مجلس سنا استراتژی جدید بوش را مغایر با منافع ملی آمریکا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته امور خارجی مجلس سنا در این پیش نویس قطعنامه، تصمیم جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتری به عراق را در تعارض با منافع ملی ایالات متحده توصیف کرده است.



فرانس پرس در این باره ابراز عقیده می کند : کمیته امور خارجی سنا با تصویب این قطعنامه هرچند غیر الزامی، ضربه ای به استراتژی جدید بوش در عراق وارد کرد.



در حالی که بوش از کنگره خواسته بود برای اجرای استراتژی جدیدش در عراق که دربرگیرنده اعزام 21 هزار و 500 نظامی دیگر به این کشور است؛ فرصت دیگری به او بدهد؛ کمیته امور خارجی کنگره با اکثریت 12 رای در برابر 9 رای، متنی را به تصویب رساند که می تواند هفته آینده در جریان نشست فراگیر کنگره طرح شود.



باربارا باکسر از نمایندگان دموکرات کنگره گفت : ما با تصویب این قطعنامه، پیامی به آمریکایی ها ارسال می کنیم مبنی بر اینکه رای شما شنیده شد.( مورد اهمیت واقع شده است)



این رای گیری که با حمایت سناتور جمهوریخواه چارلز هاگل همراه شده است، می تواند مقدمه ای برای قطعنامه و قوانین دیگری باشد، زیرا بسیاری ازدموکراتها خواهان دستیابی به متنی(قانونی) هستند تا عملا مانع اجرای طرح بوش در عراق شود.



در این متن آمده است : ایالات متحده آمریکا باید مسئولیت را در زمینه امنیت داخلی به دولت عراق ونیروهای امنیتی عراقی در چارچوب برنامه ای مدون تحویل دهد.



خبرگزاری فرانسه این قطعنامه را که دو عضو جمهوریخواه کنگره هم با آن موافقت کرده اند؛ به مثابه سیلی به شخص رئیس جمهوری آمریکا قلمداد کرده است.



رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه شب گذشته( سوم بهمن) در ششمین سخنرانی سالیانه خود در کنگره، ضمن دفاع از استراتژی جدید خود درعراق از قانونگذاران و مردم آمریکا خواست تا به وی فرصت دیگری برای پیروزی در این جنگ بدهند.

"جرج بوش" در سخنرانی سالیانه خود ضمن ارائه دستورالعمل داخلی، از تصمیم خود مبنی بر اعزام 21 هزار و 500 نظامی آمریکایی به عراق عقب نشینی نکرد و خطاب به دموکراتها گفت که آنها باید در هدف پیروزی به دشمنان خارجی نشان دهند که متحد هستند و همچنین هشدار داد که نتایج شکست درعراق شدید و بسیار گسترده خواهد بود.

با وجود این درخواست بوش، کمیته امور خارجی سنا فورا به مخالفت با آن برخاست.