به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی، صبح پنجشنبه در نشست با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گندمِ گلستان مرغوبترین گندم تولیدی در کشور است‌.

وی با بیان این که گلستان پنج میلیون تن از محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند، افزود: گلستان در کیفیت محصولاتی مانند پنبه، سویا، کلزا، سیب زمینی و غیره رتبه خوبی در کشور دارد که با نگاه علمی می توان آن را ارتقاء بخشید.

هاشمی ادامه داد: در حوزه زیرساختی عقب ماندگی های جدی خصوصاً در قسمت شرقی استان وجود دارد.

وی گفت: نیاز ما در حوزه برق هزار و ۵۰۰ مگاوات است که درحال حاضر ۹۰۰ مگاوات در استان تولید می شود و این امر مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.

هاشمی تصریح کرد: با مساعدت وزارت نیرو و ورود سرمایه گذار به دنبال گسترش نیروگاه برق علی آبادکتول برای رفع این مشکل هستیم.

استاندار گلستان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته ۲۰ هزار هکتار زهکشی اراضی کشاورزی استان برای افزایش تولیدات انجام شد که در سفر اخیر وزیر کشور و وزیر نیرو ۲۸ هزار هکتار به این عدد اضافه شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: در تعامل با شورای تامین استان موفق شدیم از ۲۰۰ هزار تن فساد گندم جلوگیری کرده و مشکل دفع پسماند و زباله استان را مدیریت کنیم.

وی بیان کرد: امیدواریم نمایندگان قبل از فصل بودجه، نگاه ویژه ای به این استان در گذشته محروم و درحال توسعه داشته باشند.