افزایش نسبی دمای کشور در پایان هفته

بر اساس گزارش های پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در زابل و برخی مناطق دیگر طی دو روز آینده وزش باد شدید و در عین حال افزایش نسبی دمای هوا در کشور پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز (۱۵ شهریور) در ساعات بعد ازظهر و اوایل شب در زاگرس جنوبی واقع در جنوب استان کرمان و مناطق شمالی و شرقی استان فارس، ابرناکی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

به جز مناطق ذکر شده اغلب مناطق کشور تا پایان هفته آسمانی صاف و آفتابی همراه با افزایش نسبی دما خواهند داشت.

طی دو روز آینده در منطقه زابل وزش باد شدید و کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

آسمان تهران فردا (۱۶ شهریور) صاف، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد و روز شنبه (۱۷ شهریور) صاف، گاهی وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۲۳ و ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.