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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

افزایش نسبی دمای کشور در پایان هفته

افزایش نسبی دمای کشور در پایان هفته

بر اساس گزارش های پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در زابل و برخی مناطق دیگر طی دو روز آینده وزش باد شدید و افزایش نسبی دمای هوا در کشور را شاهد خواهیم بود .

بر اساس گزارش های  پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی  در زابل و برخی مناطق دیگر طی دو روز آینده وزش باد شدید و در عین حال افزایش نسبی دمای هوا در کشور پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر  بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز (۱۵ شهریور) در ساعات بعد ازظهر و اوایل شب در زاگرس جنوبی واقع در جنوب استان کرمان و مناطق شمالی و شرقی استان فارس، ابرناکی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

به جز مناطق ذکر شده اغلب مناطق کشور تا پایان هفته آسمانی صاف و آفتابی همراه با افزایش نسبی دما خواهند داشت.

 طی دو روز آینده در منطقه زابل وزش باد شدید و کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

  آسمان تهران فردا (۱۶ شهریور) صاف، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد و روز شنبه (۱۷ شهریور) صاف، گاهی وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۲۳ و ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4395684
نورا حسینی

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