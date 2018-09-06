عملیات اجرایی دومین بیمارستان قاین در سال جاری آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های قاین در جمع خبرنگاران گفت: امید است این پروژه ها مایه خشنودی مردم از برکت های نظام و انقلاب باشد.

وی بیان کرد: با اعتباری که در سال ۹۷ پیش بینی شده است، امید است عملیات اجرایی بیمارستان دوم قاین تا سه ماه آینده آغاز شود.

قاضی زاده هاشمی بیان اینکه ۱۲۰ تخت بیمارستانی در این شهرستان وجود دارد، افزود: با افتتاح بیمارستان دوم ۹۶ تخت بیمارستانی به شهرستان قاین اضافه می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیلن کرد: همچنین ارتقای دانشکده پرستاری قاین در دستور کار است.

وی با بیان اینکه باید خروجی دانشگاه ها شغل داشته باشد، اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد.