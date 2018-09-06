روحانیون و مبلغان باید همانند پیامبر (ص) با مردم مستدل صحبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی قریشی صبح پنجشنبه در همایش رسالت طلایه داران تبلیغ در تبیین مباهله در این همایش ضمن گرامیداشت سالروز مباهله ی پیامبر گرامی اسلام (ص)، افزود: یکی از رموز موفقیت پیامبر (ص) که اگر اکنون ضرورت دارد ما روحانیون و مبلغین به آن بیشتر دقت کنیم این است که پیامبر با مردم بر اساس استدلال سخن می‌گفت نه احساسات.

وی با اشاره به صبر و بردباری پیامبر اسلام (ص) در راه هدایت مردم افزود: کار فرهنگی صبر می ‌خواهد، گاهی توقع داریم نتیجه کاری را که انجام می ‌دهیم بلافاصله ببینیم، اکنون اگر امنیتی در جامعه می‌بینیم، به برکت صبر در گذشته است، روحانیون و مبلغین باید در راه تبلیغ و اشاعه فرهنگ ناب محمدی (ص) راه و روش پیامبران الهی را پیشه کنند.

امام جمعه ارومیه به فرارسیدن ماه محرم و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اشاره کرد اضافه کرد: خطبا و روحانیون در ماه محرم در منبرها باید نسبت به اجرای صحیح امر به معروف آگاه‌سازی کنند و نباید این سنت به فراموشی سپرده شود. با فرهنگ عاشوراست که می‌توانیم انقلاب را از جنگ نرم دشمنان مصون بداریم و تا زمانی که فرهنگ عاشورایی و رفتار حسینی داریم دشمنان نمی‌توانند در ما رخنه کنند و همواره شاهد شکست تبلیغات دشمنان خواهیم بود.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی، از برگزاری «همایش رسالت طلایه داران تبلیغ در تبیین مباهله» در ارومیه خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: مباهله، تقاضای لعن الهی از سوی دو نفر یا دو دسته برای طرف مقابل خویش که هر یک خود را بر حق می‌دانند و این واژه در تاریخ اسلام به ماجرایی اشاره دارد که طی آن، پیامبر اسلام (ص) پس از مناظره با مسیحیان نجران، پیشنهاد مباهله داد و آنان پذیرفتند ولی در روز موعود از این کار خودداری کردند.

وی افزود: جریان مباهله پیامبر (ص) نه تنها نشانگر حقانیت اصل دعوت ایشان است، بلکه بر فضیلت ویژه همراهان او در این ماجرا دلالت دارد، چنانچه امام علی (ع) را به منزل جان پیامبر معرفی می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و وظیفه روحانیون و مبلغین در پیشگیری از خرافه ها و بدعت گذاری در مراسم، افزود: روحانیون و مبلغین باید از سیره پیامبر (ص) در برخورد با مردم تبعیت کنند، متأسفانه برخی روحانیون جاذبه ندارند بلکه دافعه ایجاد می‌کنند، در حالی که از خصوصیات بارز پیامبر(ص) اخلاقیات صحیح و مردم‌داری ایشان بود.

حجت‌الاسلام داداش زاده تصریح کرد: نقش روحانیون در جهت اشاعه ی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و فراهم کردن فضای محرم بسیار برجسته است، در این میان و با توجه به سیره و منش پیامبر (ص) در منابر و سخنرانی های خود باید از فرصت محرم حسینی برای بیان حقایق قیام امام حسین (ع) بنحو شایسته استفاده کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی نیز در این همایش اظهار داشت: مباهله مانند بسیاری از وقایع تاریخی دیگر که در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده، حکمت‌های فراوان داشته و درسی آموزنده برای افراد آن زمان، ما و آیندگان است.

حجت الاسلام رامین حسینی ادامه افزود: بهره‌برداری صحیح از این رویداد تاریخی هنگامی میسر است که با آگاهی کامل نسبت به همه ی جوانب و منابع تاریخی صورت گیرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: ماجرای معروف مباهله میان پیامبر اسلام (ص) و نصارای نجران در سال‌های آخر عمر مبارک پیامبر (ص) اتفاق افتاد که به فرمان خداوند با نامه‌ای از سوی آن حضرت به مسیحیان آغاز شد.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس برای ۳ نفر از خانواده های معظم شهدای روحانی، همچنین اجرای تواشیح و صرف شام به پایان رسید.