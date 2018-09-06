آغاز دور جدید نظارت بر تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا هوشنگی گفت: دور جدید نظارت و بازرسی بر نحوه‌ اجرای صحیح بندهای تجهیزات پزشکی در طرح تحول نظام سلامت و همچنین تفویض برخی از وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی از هفته گذشته از دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (اراک) آغاز شد.

وی در ادامه افزود: تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مراکز تابعه آنها تا پایان سال جاری مطابق چک لیست های تنظیمی، مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند.



مدیریت های تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، موارد ارزیابی و بازرسی از مراکز درمانی خود را براساس چک لیست های از قبل طراحی شده و ابلاغ شده به صورت الکترونیکی در طول سال در سامانه امور بازدید نظارتی، نگهداشت و GMP خطوط تولید در پورتال الکترونیکی imed بارگذاری می کنند و امتیازات به صورت الکترونیکی محاسبه و گزارش گیری می شود و بازدیدهای حضوری فوق به منظور ارزیابی میدانی و تطبیق گزارشات است.