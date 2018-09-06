مجازات متخلفین درطرح بازگشایی مدارس در قزوین تشدید می شود

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز طرح تشدید مجازات متخلفین در طرح بازگشایی مدارس، تشدید مجازات های قانونی علیه واحدهای صنفی متخلف با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده ها با سرعت و شدت همراه خواهد بود.

وی افزود: با توجه به بررسی صورت گرفته گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور وارایه فاکتوروفروش اقلام قاچاق از جمله بیشترین تخلفاتی است که در این ایام صورت می پذیرد.

احمدی تاکید کرد باتوجه به وضعیت بازار، همه واحدهای صنفی مرتبط چنانچه خارج از چارچوب قوانین نظام صنفی عمل کنند در اسرع وقت تخلف احراز شده منجر به صدور حکم خواهد شد.

وی یادآور شد: برای رفاه حال همشهریان گرامی و به منظور جلوگیری از تخلف های احتمالی با هماهنگی بعمل آمده در کمیسیون تنظیم بازار استان و همکاری اتاق اصناف از نیمه دوم شهریور ماه لغایت نیمه اول مهر نمایشگاه عرضه لوازم التحریر و لوازم جانبی و همچنین فروش فوق العاده برگزار خواهد شد.

احمدی از شهروندان محترم درخواست کرد در صورت مشاهده قیمت های نامتعارف و هرگونه تخلف صنفی موضوع را به تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت ویا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع داده تا به شکایت آنان رسیدگی شود.