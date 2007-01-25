به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیری روز چهارشنبه در سخنانی در کنفرانس خلع سلاح، با اشاره به شفافیت برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران، اظهار داشت: هرچند ایران برای اعمال حق مسلم خود هیچ الزامی به مذاکره و جلب موافقت دیگران نداشت، با این حال داوطلبانه پذیرفت که به منظور حصول راه حلی سیاسی و ایجاد اعتماد ، فعالیتهای غنی‌سازی خود را به مدت دوسال تعلیق نماید.

نماینده کشورمان در کنفرانس خلع سلاح با طرح این سوال که مرز اعتمادسازی تا کجا امتداد می‌یابد پرسید: آیا این امر می‌تواند زمینه‌ای برای محروم کردن ایران از حق مسلم خویش باشد؟

معیری با اشاره به رفتار استکباری و برخوردهای تبعیض آمیز با ایران در طول تاریخ معاصر از سوی برخی کشورهای غربی، تاکید کرد که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نمونه دیگری از این دست برخوردهاست و تعدادی از کشورهای غربی مایل نیستند ایران به این توانایی فنی دست یابد.

نماینده ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل تاکید کرد: طبق معاهده عدم گسترش هسته‌ای کلیه کشورهای عضو حق تولید انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارند و هرگونه اقدام برای تضعیف این حق مسلم، گامی در جهت تضعیف معاهده به شمار می‌رود.

وی همچین خاطرنشان ساخت که برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران فقط مورد توجه نخبگان و دولت ایران نبوده و از پشتیبانی آحاد ملت ایران برخوردار است .

سخنان نماینده ایران در پاسخ به اظهارات معاون کمیسر دولت آلمان در امور کنترل تسلیحات ابراز شد که در جلسه کنفرانس خلع سلاح با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به نمایندگی از اتحادیه اروپا ، از ایران خواست که مطابق با تصمیمات این شورا و الزامات قطعنامه، تمام فعالیت‌های غنی‌سازی را تعلیق و به میز مذاکرات بازگردد.

وی در همین حال بر اهمیت تلاشهای سیاسی ودیپلماتیک برای یافتن راه حلی که متضمن اهداف صرفا صلح آمیز برای برنامه هسته ای ایران باشد، تاکید کرد.