ابراز نگرانی «عمار حکیم» نسبت به وقایع اخیر بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق طی بیانیه‌ای از نگرانی شدید خود در رابطه با وقایع اخیر استان بصره گفت.

وی در این بیانیه آورده است: با نگرانی عمیق رخدادهای تأسف بار استان بصره را دنبال می‌کنیم. جریان حکمت ملی همگان را به ضرورت مهار هر چه سریع‌تر این بحران دعوت می‌کند و نسبت به گسترش دامنه تظاهرات به نحوی که امنیت و ثبات بصره را به مخاطره اندازد، هشدار می‌دهد.

رهبر جریان حکمت ملی در این خصوص چند نکته را حائز اهمیت دانسته است:

۱. بکارگیری سلاح علیه تظاهرات‌کنندگان محکوم و مردود است.

۲. باید میان طرفداران تظاهرات مسالمت‌آمیز و عناصر نفوذی که سعی در به انحراف کشاندن تظاهرات دارند، تمییز قائل شد تا از شکل‌گیری وضعیت مخاطره‌آمیز جلوگیری شود.

۳. باید در سریع‌ترین زمان ممکن تحقیقاتی در خصوص عاملان رخدادهای اخیر که موجب کشته و زخمی شدن شماری از تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی شد، انجام گیرد.

۴. از همه گروه‌های دینی، رسمی، فرهنگی، دانشگاهی و رسانه‌ای خواستاریم تا در راستای پر کردن شکاف به وجود آمده و صیانت از یکپارچگی ملت عراق تلاش کنند تا مبادا این استان به وادی کشیده شود که سرانجام خوشی ندارد.

۵. دولت مرکزی با تمام دستگاه‌های زیرمجموعه خود برای پاسخگویی به ندای شهروندان بصره، با به‌کارگیری تمام روش‌های موجود و در سریع‌ترین زمان ممکن پای در میدان عمل گذارد.

۶. جریان حکمت ملی بر حق بودن تظاهرات مسالمت‌آمیز جهت احقاق حقوق مشروع را در کنار محافظت از اموال عمومی و خصوصی مورد تأیید قرار می‌دهد. همچنین نیروهای امنیتی باید از جان تظاهرات‌کنندگان محافظت کنند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: در برهه زمانی حساس کنونی از جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی خواستاریم تا منافع ملی و امنیت ملت عراق را در ارجحیت قرار دهند و روند تشکیل دولت را تسریع دهند که مسئولیت ارائه خدمات به شهروندان را بر عهده خواهد داشت.