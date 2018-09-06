سفرها در شهریور ماه ۱۵ درصد افزایش یافت/خستگی عامل ۳۸درصد تصادفات

به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار تقی مهری صبح پنجشنبه در افتتاحیه چهارمین دوره رالی گردشگری خانوادگی در شهرک آزمایش با بیان اینکه تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که شهریورماه پرترددترین و پرتصادف‌ترین ماه سال است، گفت: در نیمه نخست شهریورماه امسال سفرها حدود ۱۵ درصد رشد داشته است اما در عین افزایش سفر، تعداد جانباختگان سرصحنه تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است که امیدواریم این روند تا پایان شهریورماه حفظ شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها ۳۸ درصد تصادفات رانندگی به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی و عدم توجه به جلو رخ داده است، گفت: این آمار نشان می‌دهد که به راحتی می‌توان از ۳۸ درصد از تصادفات جلوگیری کرد.

رییس پلیس راهور ناجا با اشاره به این که پلیس راهور حتی یک کشته را نیز در تصادفات رانندگی زیاد می‌داند تاکید کرد: پلیس راهور به دنبال این است تا با اجرای برنامه‌های مختلف و نیز اقدامات فرهنگی منشاء اثر باشد و بتواند اقدامات موثری را انجام دهد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای فرهنگ ترافیک و گردشگری در جامعه دانست و گفت: پلیس راهور در صدد است که اولا مردم نکات ایمنی را در حین سفر رعایت کنند و دوما از نقاط دیدنی و جاذبه‌های گردشگری در طول مسیر سفر غافل نشده و به آنها توجه کنند.

رییس پلیس راهور ناجا ابراز امیدواری کرد که با برگزاری چنین مسابقاتی و مشارکت تمام دستگاه‌ها، فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه و رانندگی در کشور ارتقا پیدا یابد که البته در سال‌های اخیر نیز شاهد ارتقای این فرهنگ بودیم.

وی به طرح تابستانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طبق آمارهای پزشکی قانونی، در شروع این طرح وضعیت و شرایط خوبی داشتیم و علی‌رغم آنکه سفرها افزایش داشت، در ماه نخست برابر آمار پزشکی قانونی با کاهش جانباخته روبرو بودیم.

رییس پلیس راهور ناجا شعار امسال هفته ناجا را «پلیس مقتدر، امین مردم» اعلام کرد و گفت: این شعار به خوبی نشان می‌دهد که پلیسی امین مردم است که مقتدر باشد و به عبارت دیگر پلیس زمانی می‌تواند امنیت را برقرار کند که اقتدار داشته باشد.

