  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

عرضه گوشت باهدف تنظیم بازار به زودی در هرمزگان آغاز می شود

عرضه گوشت باهدف تنظیم بازار به زودی در هرمزگان آغاز می شود

بندرعباس - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: عرضه گسترده گوشت با هدف تنظیم بازار این محصول به زودی در هرمزگان آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدری در نشست کارگروه تنظیم بازار استان هرمزگان که با محوریت بررسی وضعیت  قیمت کالا های اساسی برگزار شد، تصریح کرد: مدیریت و نظارت مستمر بر بازار استان مقوله بسیار مهمی است که باید به صورت مرتب در دستور کار اعضای کارگروه تنظیم بازار استان قرار گیرد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان افزود: دستگاه های اجرایی عضو کارگروه تنظیم بازار استان کالاهای اساسی مردم استان را به موقع و با قیمت مناسب تامین و در بازار عرضه کنند تا خللی در تهیه این کالا ها به وجود نیاید.

حیدری گفت: در مقوله بازار ماهی استان با ورود کارگروه تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات مناسب شاهد کاهش التهاب در بازار این محصول بودیم و انتظار است التهاب موجود در بازار مرغ و گوشت استان با اتخاذ تصمیمات مناسب کاهش یابد و قیمت  این محصولات به ویژه گوشت به نقطه تعادل در بازار برسد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری افزود: در راستای مدیریت و تنظیم بازار گوشت استان عرضه گسترده این محصول از هفته آینده توسط دستگاه های ذیربط آغاز می گردد.

وی گفت: گوشت گرم و منجمد در استان  در مکان های مشخص عرضه گردد و در این رابطه دستگاه های ذیربط توسط رسانه ها به ویژه صداوسیما اطلاع رسانی کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: زمینه های ورود دام سنگین و سبک برای تنظیم بازار گوشت استان با رعایت موارد بهداشتی تسریع گردد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: براساس اعلام مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، عرضه گسترده  گوشت منجمد و گرم در استان به ازای هر کیلو ۲۰ هزار تومان و ۳۷ هزار تومان در استان از اویل هفته آینده آغاز می گردد.

وی تصریح کرد: عرضه گسترده گوشت و مرغ  در بازار استان مختص مرکز استان نباشد و نیاز شهرستان های استان نیز تامین گردد تا مردم این مناطق در تامین این محصول با مشکلی مواجه نگردند و فرمانداران شخصا این موضوع را پیگیری نمایند.

حیدری  بیان داشت: عرضه گسترده مرغ و گوشت در بازار استان باید آثار خود را به صورت ملموس نشان دهد و مردم آثار آن را از نزدیک در بازار لمس کنند.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان رابطه تصریح کرد: تمامی فرمانداران استان شخصا با حضور در بازار  به صورت متناوب قیمت کالاهای اساسی  به ویژه مرغ، گوشت و برنج  را رصد و به استانداری منعکس نمایند.

وی گفت: اداره کل هماهنگی اموراقتصادی استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط مسئول پایش و بررسی بازار استان به ویژه قیمت کالاهای اساسی  به صورت مرتب می باشند.

وی گفت: فرمانداران  و دستگاه های اجرایی ذیربط واقعیت های موجود و حاکم در بازار استان را منعکس نمایند تا تصمیماتی اساسی برای مدیریت بازار استان در کارگروه تنظیم بازار اتخاذ گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان افزود: نظارت بر وضعیت قیمت مواد غذایی در رستوران های سطح استان به ویژه مرکز استان موضوع مهم دیگری است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تعزیرات حکومتی به صورت ویژه باید در دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت:  نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی به ویژه رستوران ها در استان باید توسط دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 4395698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها