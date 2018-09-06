پایان رقابت بیست و نهمین جشنواره تئاتر گلستان

عادله کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نتایج این دوره از رقابت ها پنجشنبه عصر در آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی اعلام می شود.

وی دفاع مقدس و مدافعان حرم، پرداختن به موضوعات اجتماعی به ویژه تحکیم خانواده، آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، خشونت، سبک زندگی اسلامی و اصلاح الگوی مصرف را به عنوان محورهای جشنواره اعلام کرد.

کشمیری برگزاری جشنواره تئاتر را گامی در جهت تقویت و حمایت از گروه های نمایشی و اجراهای عمومی دانست و افزود: تئاتر به عنوان یک هنر قدرتمند تاثیر بسیاری بر فرهنگ جامعه دارد به طوری که هیچ یک از هنرهای دیگر قادر به این مهم نخواهند بود.

وی، تئاتر را ابزاری مهم و اساسی در انتقال مفاهیم و رویدادها و نیازهای جامعه به مخاطب دانست و افزود: باید با یک مدیریت اساسی از قابلیت هنرهای نماشی به نحو احسن استفاده کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ساخت نمایش هایی متناسب با ضرورت های فرهنگی جامعه و مخاطب عام را امری اساسی در بهبود ارتباط بین مردم و هنر نمایشی عنوان کرد.

وی از همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان برای برگزاری بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی خبر داد و گفت: بررسی و نقد آثار به نمایش درآمده از دیگر اقداماتی بود که در حاشیه جشنواره تئاتر استانی امسال رخ داد.

آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان گلستان عصر پنجشنبه با حضور هنرمندان و علاقمندان به هنر تئاتر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.